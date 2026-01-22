#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев подписал Устав Совета мира: Акорда опубликовала видео

Токаев, Трамп, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:12 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Это произошло сегодня, 22 января 2026 года, в Давосе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Кроме видео, также в пресс-службе поделились и фотографиями.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:12
Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе

19 января 2026 года мы уже рассказывали, что Дональд Трамп официально пригласил Касым-Жомарта Токаева войти в состав этого объединения, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.

Тогда помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай заявил, что в ответ Токаев направил письмо с благодарностью и подтвердил согласие участвовать, отметив готовность Казахстана внести вклад в мир на Ближнем Востоке и в глобальную стабильность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
