Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе. Об этом 22 января 2026 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Известно, что в ближайшее время состоится церемония подписания Устава Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Фото: akorda.kz

Стоит отметить, что Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира.

По словам помощника – пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая, глава государства "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".