Политика

Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:13 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе. Об этом 22 января 2026 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Известно, что в ближайшее время состоится церемония подписания Устава Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Фото: akorda.kz

Стоит отметить, что Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:13
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США посетит Давос

По словам помощника – пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая, глава государства "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев прибыл в конгресс-центр в Габале для участия в саммите Организации тюркских государств
14:39, 07 октября 2025
Токаев прибыл в конгресс-центр в Габале для участия в саммите Организации тюркских государств
Токаев прибыл в Китай
08:02, 28 марта 2024
Токаев прибыл в Китай
Токаев прибыл в Пекин
19:04, 01 сентября 2025
Токаев прибыл в Пекин
