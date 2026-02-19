Токаев предложил учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира

Приветствуя участников саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н президент, ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия.

"Мир еще не видел подобных инициатив – по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция или проект "Мир через созидание" имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, г-н президент, я полностью разделяю ваше убеждение в том, что прочный мир должен основываться на конкретных действиях", – отметил глава государства.

Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.

"Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе

"Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира", – добавил президент.

Учитывая глобальный характер повестки совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность нашей страны оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.

"Также хотел бы предложить учредить под эгидой Совета мира специальную награду, носящую имя президента Трампа, в знак признания его выдающихся достижений в деле продвижения мира. Убежден, что под Вашим сильным и дальновидным руководством Совет успешно выполнит свою благородную миссию", – подытожил глава Казахстана.

Ранее Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира.