Токаев поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил То Лама с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, говорится в сообщении Акорды 24 января 2026 года.

"Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны", – сообщила Акорда.

