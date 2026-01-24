#Казахстан в сравнении
События

Токаев поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность

Касым-Жомарт Токаев, То Лам, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 17:38 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил То Лама с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, говорится в сообщении Акорды 24 января 2026 года.

"Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны", – сообщила Акорда.

Ранее Токаев вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
