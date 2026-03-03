Токаев направил телеграмму президенту Болгарии

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Республики Болгария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта 2026 года Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Илияну Йотову с национальным праздником Болгарии – Днем освобождения.

"Президент Казахстана в своей телеграмме назвал Болгарию одним из важных и надежных партнеров нашей страны в Европейском союзе, а также подчеркнул поступательное развитие политического диалога, экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами. Глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-болгарское сотрудничество будет и впредь последовательно укрепляться", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Илияне Йотовой успехов в ее ответственной государственной деятельности, а народу Болгарии – процветания и благополучия.

