Политика

Токаев направил телеграмму президенту Болгарии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:15 Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Республики Болгария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта 2026 года Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Илияну Йотову с национальным праздником Болгарии – Днем освобождения.

"Президент Казахстана в своей телеграмме назвал Болгарию одним из важных и надежных партнеров нашей страны в Европейском союзе, а также подчеркнул поступательное развитие политического диалога, экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами. Глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-болгарское сотрудничество будет и впредь последовательно укрепляться", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Илияне Йотовой успехов в ее ответственной государственной деятельности, а народу Болгарии – процветания и благополучия.

1 марта Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу по случаю Дня независимости.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
