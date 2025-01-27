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Политика

Президент Казахстана направил поздравление премьер-министру Индии

Президент Казахстана направил поздравление премьер-министру Индии, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:04 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды 27 января 2025 года, глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии. Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Беларуси. Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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