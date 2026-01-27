#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Политика

Токаев освободил Светлану Жакупову от должности главы Минтруда

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:51 Фото: primeminister.kz
Светлана Жакупова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликовала сегодня, 27 января 2026 года, пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в публикации.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области.

В 1991-1995 годах трудилась учителем математики средней школы в Целинограде.

В 1997-2008 годах работала старшим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора, директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

С 2008 по 2011 год занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2011-2013 годах руководила программой Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

В 2013-2019 годах являлась заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора государственного фонда социального страхования МТСЗН.

С 2020 по 2023 год являлась Национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН.

С июня по сентябрь 2023 года Уполномоченный при президенте РК по правам социально уязвимых категорий населения.

Со 2 сентября 2023 года возглавляла Министерство труда и социальной защиты населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
09:45, 04 сентября 2023
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должностей двух зампредов КНБ
09:22, 16 сентября 2024
Токаев освободил от должностей двух зампредов КНБ
Токаев освободил от должности посла в Иране
14:10, 11 января 2024
Токаев освободил от должности посла в Иране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: