Токаев освободил Светлану Жакупову от должности главы Минтруда

Светлана Жакупова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликовала сегодня, 27 января 2026 года, пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в публикации.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области.

В 1991-1995 годах трудилась учителем математики средней школы в Целинограде.

В 1997-2008 годах работала старшим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора, директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

С 2008 по 2011 год занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2011-2013 годах руководила программой Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

В 2013-2019 годах являлась заместителем министра труда и социальной защиты населения.

В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора государственного фонда социального страхования МТСЗН.

С 2020 по 2023 год являлась Национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН.

С июня по сентябрь 2023 года Уполномоченный при президенте РК по правам социально уязвимых категорий населения.

Со 2 сентября 2023 года возглавляла Министерство труда и социальной защиты населения.