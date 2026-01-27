Токаев освободил Светлану Жакупову от должности главы Минтруда
Официальный документ опубликовала сегодня, 27 января 2026 года, пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в публикации.
Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.
Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области.
В 1991-1995 годах трудилась учителем математики средней школы в Целинограде.
В 1997-2008 годах работала старшим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора, директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".
С 2008 по 2011 год занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения.
В 2011-2013 годах руководила программой Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".
В 2013-2019 годах являлась заместителем министра труда и социальной защиты населения.
В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора государственного фонда социального страхования МТСЗН.
С 2020 по 2023 год являлась Национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН.
С июня по сентябрь 2023 года Уполномоченный при президенте РК по правам социально уязвимых категорий населения.
Со 2 сентября 2023 года возглавляла Министерство труда и социальной защиты населения.