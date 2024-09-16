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Жанат Элиманов снова возглавил АФМ

Жанат Элиманов снова возглавил АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:32 Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Жаната Элиманова председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ Токаев подписал 16 сентября 2024 года.

"Указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Жанат Элиманов родился 16 августа 1978 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

С 2000 года служил на различных должностях в органах прокуратуры. В 2021-2024 годах возглавлял АФМ. А уже с февраля 2024 года был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

Еще одним указом Дмитрий Михайлович Малахов освобожден от должности председателя АФМ.

Дмитрий Малахов АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:32

Фото: gov.kz

Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. Начинал карьеру на различных должностях в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. Председателем АФМ он стал 13 февраля 2024 года.

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