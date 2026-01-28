Президент Казахстана сравнил борьбу с мошенниками с ветряными мельницами

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), высказал мнение о необходимости новых подходов для противодействия финансовому мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Агентство ведет активную борьбу с финансовыми пирамидами. К примеру, только в 2025 году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыты 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков.

"Но предпринимаемые усилия, разъяснительная работа ситуацию в корне не меняют, хотя есть положительные тенденции. Почему? Потому что мошенники маскируют пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане, попадаясь на их уловки, продолжают терять свои сбережения". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, считает глава государства, надо выявлять корневые причины проблемы с выработкой эффективных мер по противодействию финансовому мошенничеству.

"Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами". Касым-Жомарт Токаев

Также во время совещания Токаев заявил о непрекращающихся попытках вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации. По его словам, подобные явления нужно решительно искоренять.