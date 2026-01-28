Президент Токаев рассказал о серьезном побочном эффекте от использования ИИ

Сегодня, 28 января 2026 года, на совещании в Агентстве РК по финансовому мониторингу глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередную задачу АФМ, а также рассказал о серьезном побочном эффекте от использования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, особое внимание сотрудникам агентства "следует уделить таким ключевым направлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности и влияют на будущее нации".

"Как я уже говорил выше, нарушений там предостаточно. При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов. Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов. Повторяю: главная задача сотрудников агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования". Касым-Жомарт Токаев

И здесь, как нигде, по словам главы государства, "необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает".

"Замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали даже писать свои выступления, поручают это Grok, ChatGPT. То есть люди обучаются не так, как положено, не получают соответствующее образование, а учатся тому, как использовать этот интеллект в разных вариациях. Это очень серьезный побочный эффект". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев предупредил сотрудников АФМ из-за жалоб бизнесменов.