Проект новой редакции Конституции закрепляет принцип отделения религии от государства

В Конституции РК предлагается полностью обновить преамбулу и усовершенствовать нормы о взаимодействии государства и религии. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, презентуя сводный проект поправок Конституционной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.

По его словам, в ней зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. Отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры.

"В проекте определяется статус государства – Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы". Бакыт Нурмуханов

В целом он подчеркнул, что в разделе "Основы конституционного строя" отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.

Вместе с тем по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.

"Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие", – подчеркнул он.

Ранее Нурмуханов рассказывал, что в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.

В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.