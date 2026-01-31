Религия отделена от государства – проект новой Конституции
Разделение прописано в статье 7 проекта новой Конституции:
Статья 7
1. Религия отделена от государства.
2. Деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.
Таким образом, предлагается закрепить в Основном законе страны разделение религии и государственности.
Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.