События

Религия отделена от государства – проект новой Конституции

Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В проекте новой Конституции РК предлагается отделить религию от государства, сообщает Zakon.kz.

Разделение прописано в статье 7 проекта новой Конституции:

Статья 7

1. Религия отделена от государства.

2. Деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.

Таким образом, предлагается закрепить в Основном законе страны разделение религии и государственности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:30
Понятие "Великая степь" может появиться в преамбуле Конституции

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
