Гульзира Атабаева: Отделение религии от государства на уровне Конституции укрепит общественное согласие

Гульзира Атабаева прокомментировала поправки в Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 21:01 Фото: Instagram/atabayevagulzira
Руководитель молодежного совета "Келешек" Гульзира Атабаева на третьем заседании Комиссии по конституционной реформе высказалась о том, что поправки, закрепляющие светский характер образования, отделяющие религию от государства, будут помогать развитию РК в эпоху искусственного интеллекта.

Гульзира Атабаева отметила, что рассматриваемые предложения по изменениям в Конституцию логично дополняют друг друга и формируют цельную систему конституционных гарантий – от мировоззренческих основ до защиты личности в цифровую эпоху.

Так, по ее словам, предложение о четком закреплении светского характера образования имеет принципиальное своевременное значение.

"Для молодежи это вопрос не абстрактный, а практический. Школа – это пространство равных возможностей и уважения к традициям. Прямая норма в Конституции станет ясным ориентиром для системы воспитания и образования", – сказала Гульзира Атабаева.

По ее мнению, важным является и предложение о прямом закреплении принципа отделения религии от государства.

"Для молодых людей это гарантия того, что государство остается нейтральным и равным ко всем – независимо от взглядов и убеждений. Четкость конституционной нормы в столь чувствительной сфере укрепляет общественное согласие и доверие к институтам власти", – подчеркнула Гульзира Атабаева.

Она добавила, что молодежный совет "Келешек" полностью одобряет инициативу по усилению гарантий творческой свободы, свободы слова и защиты интеллектуальной собственности.

"Современная молодежь живет в среде идей, контента и инноваций. Без реальной защиты интеллектуального труда невозможно развитие науки, культуры и креативной экономики. Конституционное закрепление этих принципов – это инвестиция в интеллектуальный потенциал страны", – отметила спикер.

В заключение она добавила, что внедрение современных понятий в Конституцию будет способствовать успешному развитию казахстанского общества в стремительную эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, предлагаемые изменения полностью отражают запрос казахстанского общества на ясные правила, сильное и справедливое государство, ориентированное на будущее.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал цифровые проекты некоторых госорганов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
