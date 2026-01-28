Конституционная комиссия: Поправки внесены в 77 статей – это 84% текста Конституции

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов сегодня, 28 января 2026 года, презентовал членам Комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в Конституцию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ был проработан и сформирован с учетом всех предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.

В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.

"Предложенные изменения – это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Основного закона", – сказал член Конституционной комиссии.

Работу над сводным проектом параллельно ведут рабочие группы, состоящие из компетентных юристов и лингвистов. Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что специалисты проделали огромную работу по правильному изложению норм, исключению смысловых несовпадений, разночтений и неясностей.

По словам Бакыта Нурмуханова, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана: они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.

"Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти", – сообщил зампредседателя Конституционного суда.

Он также перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного Парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, конституционные нововведения позволяют по-новому трактовать миссию государства, содержание его функций, определять принципы взаимоотношений государственных органов, общественных организаций и граждан, шире вовлекать институты гражданского общества в решение государственно-значимых задач.

"Это позволяет говорить о коренном преобразовании и обновлении содержания Конституции", – отметил он.

27 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял руководство Конституционной комиссии и обсудил ход реформы.