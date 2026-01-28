#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Политика

Конституционная комиссия: Поправки внесены в 77 статей – это 84% текста Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:18 Фото: elbasylibrary.gov.kz
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов сегодня, 28 января 2026 года, презентовал членам Комиссии по конституционной реформе сводный проект поправок в Конституцию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ был проработан и сформирован с учетом всех предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.

В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.

"Предложенные изменения – это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Основного закона", – сказал член Конституционной комиссии.

Работу над сводным проектом параллельно ведут рабочие группы, состоящие из компетентных юристов и лингвистов. Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что специалисты проделали огромную работу по правильному изложению норм, исключению смысловых несовпадений, разночтений и неясностей.

По словам Бакыта Нурмуханова, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана: они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.

"Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти", – сообщил зампредседателя Конституционного суда.

Он также перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного Парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, конституционные нововведения позволяют по-новому трактовать миссию государства, содержание его функций, определять принципы взаимоотношений государственных органов, общественных организаций и граждан, шире вовлекать институты гражданского общества в решение государственно-значимых задач.

"Это позволяет говорить о коренном преобразовании и обновлении содержания Конституции", – отметил он.

27 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял руководство Конституционной комиссии и обсудил ход реформы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Проект новой редакции Конституции закрепляет принцип отделения религии от государства
16:27, Сегодня
Проект новой редакции Конституции закрепляет принцип отделения религии от государства
Конституционная комиссия: чем будет заниматься и кто в составе
09:07, 22 января 2026
Конституционная комиссия: чем будет заниматься и кто в составе
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
11:03, 24 января 2026
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" избавляется от легионеров для очередных мегатрансферов
17:13, Сегодня
"Актобе" избавляется от легионеров для очередных мегатрансферов
"Команды находятся в разных весовых категориях": тренер о матче "Арсенал" - "Кайрат" в ЛЧ
16:53, Сегодня
"Команды находятся в разных весовых категориях": тренер о матче "Арсенал" - "Кайрат" в ЛЧ
Защитник "Кайрата" совершил "ужасную ошибку" перед матчем с "Арсеналом"
16:35, Сегодня
Защитник "Кайрата" совершил "ужасную ошибку" перед матчем с "Арсеналом"
"Он нокаутирует Хамзата": легенда UFC вынес суровый вердикт Чимаеву
16:17, Сегодня
"Он нокаутирует Хамзата": легенда UFC вынес суровый вердикт Чимаеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: