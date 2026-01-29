#Казахстан в сравнении
Общество

Руслан Желдибай прокомментировал свой уход с должности пресс-секретаря президента

бывший помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 13:00 Фото: akorda.kz
Бывший помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай 29 января 2026 года опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором поблагодарил всех за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня официально завершил работу в должности помощника президента – пресс-секретаря.

"Я прилагал все усилия, чтобы на должном уровне выполнить все задачи, возложенные на меня главой государства. Уверен, что принятые решения и проделанная работа в дальнейшем принесут свои результаты", – написал Руслан Желдибай.

Также он подчеркнул, что государственную службу воспринимает как ответственность, и отметил, что в будущем намерен использовать свой профессиональный опыт в интересах страны и для развития Отечества.

"Благодарю всех за теплые слова и поддержку!" – заключил Руслан Желдибай.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности помощника президента – пресс-секретаря. На этом посту его сменил Айбек Смадияров.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
