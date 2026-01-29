Айбек Смадияров назначен советником – пресс-секретарем президента

Айбек Смадияров получил новую должность при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 января 2026 года сообщили в Акорде.

"Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.

Айбек Смадияров родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана – специальность "документовед-международник"; курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики; курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений МИД РК; курсы повышения квалификации для госслужащих "Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты"; курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Дипломатический ранг – советник II класса.

В разные годы занимал должности специалиста Административного департамента АО "ДБ "Банк Китая в Казахстане"; атташе Департамента Европы МИД Республики Казахстан; третьего секретаря посольства РК в Венгрии; второго секретаря посольства РК в Социалистической Республике Вьетнам; руководителя пресс-службы МИД РК.

С июня 2019 года – заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь МИД Республики Казахстан. С июня 2023 года по февраль 2025 года – директор Департамента коммуникаций МИД РК.

С февраля 2025 года – председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК. 9 декабря 2025 года стало известно, что он покинул эту должность. 15 декабря 2025 года он был назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента.