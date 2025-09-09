Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником
Об этом говорится в официальном заявлении Акорды:
"Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан".
Также отмечено, что его освободили от ранее занимаемой должности.
Руслан Желдибай родился в 1989 году.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан".
2012-2018 годы – глава отдела, продюсер на телеканале "Алматы".
2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.
С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК.
С апреля 2022 года по январь 2023 года – пресс-секретарь президента Казахстана.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента РК.
С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года – помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
С 17 февраля 2025 года – советник президента – пресс-секретарь президента.
Кроме того, другим указом у президента Казахстана появился еще один помощник. Им стал Куанышбек Есекеев.
Также Токаев назначил нового советника. Теперь эту должность занимает Марат Ашим.