Политика

Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником

Руслан Желдибай, назначение, Токаев, помощник, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:28 Фото: akorda.kz
Руслан Желдибай в феврале 2025 года был назначен советником – пресс-секретарем президента Казахстана. Уже сегодня, 9 сентября, он стал помощником. При этом сохранил должность пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении Акорды:

"Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан".

Также отмечено, что его освободили от ранее занимаемой должности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:28
Руслан Желдибай назначен советником – пресс-секретарем президента

Руслан Желдибай родился в 1989 году.

В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан".

2012-2018 годы – глава отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С апреля 2022 года по январь 2023 года – пресс-секретарь президента Казахстана.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента РК.

С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года – помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 17 февраля 2025 года – советник президента – пресс-секретарь президента.

Кроме того, другим указом у президента Казахстана появился еще один помощник. Им стал Куанышбек Есекеев.

Также Токаев назначил нового советника. Теперь эту должность занимает Марат Ашим.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
