Токаев поздравил короля Испании с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Фелипе VI с днем рождения, направив ему поздравительную телеграмму, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме за 30 января 2026 года президент отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Испанией, основанное на прочной дружбе, содержательном политическом диалоге и взаимовыгодных торгово-экономических связях, последовательно развивается.

Глава государства также подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и подтвердил нацеленность Казахстана на вывод казахско-испанских отношений на новый, качественно более высокий уровень.

Далее Токаев пожелал королю Фелипе VI успехов в его ответственной деятельности, а испанскому народу – благополучия и процветания.

