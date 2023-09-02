Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама, в котором поздравил его с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

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