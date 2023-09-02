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Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Во Ван Тхыонг Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама, в котором поздравил его с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Акорды.

"Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое", – говорится в телеграмме.

Также Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.

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Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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