#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
События

Новый Генплан Алматы представил аким Токаеву: какие он дал поручения

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 15:00 Фото: akorda.kz
29 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов.

Как сообщил аким, за 2025 год краткосрочный экономический индикатор ускорился до 12,8%. В государственный бюджет поступило 6,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей.

"Президенту представили новые стратегические инициативы, направленные на полицентричное развитие города. В рамках этой концепции предусмотрено создание новых точек притяжения – современной IT-инфраструктуры, многофункциональных деловых комплексов, а также пространств для досуга и благоустроенных рекреационных зон. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования современного транспортного каркаса Алматы. Ключевым фактором роста мобильности населения и устойчивого развития городской среды станет развитие систем скоростного общественного транспорта", – сказано в сообщении.

По словам Сатыбалды, Генеральный план Алматы предусматривает градостроительные решения, направленные на обеспечение свободной циркуляции воздуха, сдерживание чрезмерного уплотнения в верхней и центральной частях города, а также развитие зеленых зон с увеличением их площади втрое – до 3 800 гектаров.

Как рассказали главе государства, в 2025 году город обеспечили качественным наружным освещением, мощность которого увеличена вдвое.

Также предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству, озеленению, реконструкции парков и улиц на основе единых стандартов оформления общественных пространств.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о подготовке проекта Алматинского горного кластера.

"В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования, предусматривающего объединение курортов "Шымбулак" и "Ой-Карагай" через базовую станцию "Медеу". Реализация проекта позволит увеличить количество канатных дорог с 16 до 62, протяженность горнолыжных трасс превысит 250 км, их пропускная способность будет доведена до 40 тысяч человек в сутки", – пишет Акорда.

По итогам встречи президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики Алматы, улучшению экологической ситуации, формированию устойчивого транспортного и туристического каркаса, а также повышению качества городской среды и уровня жизни населения.

Часами ранее президент Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, который доложил об итогах отправления правосудия за 2025 год и планах на предстоящий период.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Доллар подешевел на торгах 29 января
15:39, Сегодня
Доллар подешевел на торгах 29 января
Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева
17:01, 03 августа 2025
Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева
Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы
12:12, 24 мая 2025
Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чарльз Оливейра вынес суровый вердикт чемпиону UFC в поединке с Илией Топурией
15:57, Сегодня
Чарльз Оливейра вынес суровый вердикт чемпиону UFC в поединке с Илией Топурией
Темирлан Анарбеков поделился своим впечатлением от игры против "Арсенала" в ЛЧ
15:35, Сегодня
Темирлан Анарбеков поделился своим впечатлением от игры против "Арсенала" в ЛЧ
Самородов и Кенжебек помогли "Ахмату" победить европейский клуб
15:21, Сегодня
Самородов и Кенжебек помогли "Ахмату" победить европейский клуб
"Зависит от моего бойфренда": что сказала Соболенко после выхода в финал Australian Open
15:21, Сегодня
"Зависит от моего бойфренда": что сказала Соболенко после выхода в финал Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: