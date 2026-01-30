#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Политика

Президент подчеркнул героизм волонтеров во время пандемии и паводков в Казахстане

президент РК Касым-Жомарт Токаев, форум, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:44 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, 30 января 2026 года выступая на Форуме волонтеров, отметил их героизм, а также рассказал, сколько волонтеров насчитывается в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность.

"Весь Казахстан стал свидетелем героизма волонтеров во время пандемии. В это сложное время тысячи добровольцев находились на передовой, помогая врачам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и всем нуждающимся".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, ярким примером сплоченности стала борьба с беспрецедентными паводками, когда 50 тыс. волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии.

"Подобных примеров немало. Казахи говорят: "Жақсыны ісінен таны" ("Хорошего человека узнаешь по его делам"). Своей деятельностью вы воплощаете в жизнь исконное добросердечие нашего народа. Вы знаете, что я как глава государства придаю особое значение добровольческому движению".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Казахстан поддерживает стремление наших граждан стать волонтерами и заняться полезными для общества делами.

"Сегодня в нашей стране успешно функционируют один национальный и 20 региональных фронт-офисов. Число участников этого движения также растет. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тыс. волонтеров, то сегодня их уже 300 тыс. Почти в четыре раза увеличилось и количество организаций, занимающихся полезной для страны работой. Сейчас их более 800".Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что сейчас волонтеры выступают с важными инициативами в сферах экологии, образования, культуры и других направлениях.

"В этом контексте стоит выделить проекты "Жас ағаш", "Эко бақылау" и "Білім волонтерлері". Данные начинания, объединившие около 100 тыс. добровольцев, приносят неоценимую пользу нашей стране. Искренне верю в созидательную силу молодежи – в каждого из вас. Мы доказали, что, объединив усилия, способны на масштабные дела. На нынешнем этапе важно не сбавлять темп и двигаться вперед, отвечая на вызовы современности. Теперь хотел бы поделиться видением дальнейших перспектив развития волонтерского движения".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил президент на форуме, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
