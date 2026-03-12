Токаев: Казахстан будет проводить рациональную, сбалансированную внешнюю политику

Выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев предупредил о надвигающейся мировой войне, обратился к гражданам и рассказал, как Казахстан будет защищать себя, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, если еще 10 лет назад политики с тревогой утверждали, что мир стоит на распутье и не знает, по какому пути двигаться дальше, то сейчас все в один голос предупреждают о надвигающейся мировой войне, которая затронет интересы всех государств.

"Геополитические, военные, экономические, технологические, климатические риски множатся, кратно усиливая опасность самого нежелательного варианта развития событий в мире. В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, демонстрировать дарованные нам самим Всевышним такие качества, как смелость, достоинство и, самое главное, здравомыслие. Как президент, намерен политико-дипломатическими средствами делать все возможное для защиты безопасности нашего государства". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава государства, надо признать – мир кардинально изменился, он технологически, экономически, политически, нравственно уже стал другим.

"Стал ли он хуже или лучше – на этот вопрос человеческая цивилизация ответит позже. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития. Если мир уже изменился и продолжает меняться, то это значит, что должны меняться и мы, замечая и заимствуя все лучшее из происходящих процессов и не принимая все плохое. Как говорится в казахской пословице: "Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому Казахстан, как отметил президент, сохраняет стратегическую сдержанность, имея в виду защиту своих национальных интересов.

"На международной арене Казахстан проводит и будет проводить рациональную, сбалансированную внешнюю политику, нацеленную, прежде всего, на укрепление мира, безопасности вокруг нашего государства. Это крайне необходимо для продолжения реформ внутри страны". Касым-Жомарт Токаев

