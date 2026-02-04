#Казахстан в сравнении
Политика

Законодательные поправки в сфере специальных госорганов внесут в Казахстане – Парламент взял в работу документ

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:19 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 4 февраля 2026 года взяли в работу поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, основной законопроект предусматривает дальнейшее совершенствование законодательства, касающееся прохождения службы в специальных государственных органах РК.

"Сопутствующий проект закона направлен на защиту госсекретов, а также на предупреждение правонарушений, связанных с применением военно-транспортных средств. Комитет готов принять законопроект в работу", – сказала мажилисвумен.

Депутаты приняли решение взять законопроект в работу.

Ранее Парламент принял в работу законопроект "О психологической деятельности".

Азамат Сыздыкбаев
