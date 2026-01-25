Конституционная реформа: о чем говорили на заседании комиссии

Конституционный Суд РК опубликовал итоги первого дня работы Комиссии по конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.

На первом заседании участники детально рассмотрели ключевые предложения по внесению изменений в Конституцию РК.

Открывая первое заседание, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что учреждение Комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации.

"Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы", – сказала Азимова.

Государственный советник Ерлан Карин сообщил о ключевых процедурных решениях: количество депутатов Курултая составит 145 человек, требования к кандидатам останутся прежними, будет применяться полностью пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит пять лет.

Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Помощник президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев высказался о создании должности вице-президента:

"Президентом предложено учреждение существующего в целом ряде стран института вице-президента. Как обозначено самим главой государства, в нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии", – сказал Ержан Жиенбаев.

С его слов,Қазақстанның Халық Кеңесі продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа.

"Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции", – подчеркнул помощник президента.

Ожидается, что назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождение от должности вице-президента будет осуществляться президентом.

В ведение вице-президента будут переданы вопросы представления интересов Казахстана в международных отношениях, представления президента РК при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными госорганами.

Вице-президент от имени президента РК будет осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств. Иные полномочия вице-президента будут определяться президентом.

"Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии. Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий", – отметил Ержан Жиенбаев.

Что касается Халық Кеңесі – Народного совета. В целях закрепления в Конституции его статуса предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел. В частности, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК.

Предусмотреть, что состав будет формироваться главой государства из числа граждан РК.

Планируется также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

"Президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции. Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом. Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год", – заключил Ержан Жиенбаев.

Со своими предложениями, мнениями и замечаниями на заседании также выступили:

Депутат Мажилиса Парламента РК Унзила Шапак – предложила обновить преамбулу Конституции, чтобы тем самым укрепить национальное государство и определить идеологическое направление республики;

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов – обозначил приоритеты предстоящих преобразований, подчеркнув, что они направлены на укрепление политической устойчивости, повышение эффективности госуправления и защиту прав граждан;

Председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай – предложил закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства;

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев – выступил с рядом предложений, направленных на усиление прав и свобод граждан. В частности, он отметил необходимость сокращения срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов;

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев – отметил необходимость закрепления фундаментальных прав человека, универсальных и применимых ко всем: пожилым и младенцам, мужчинам и женщинам, верующим и атеистам. Среди основных свобод, по его мнению, необходимо прямо указать право не давать показания против себя и своих близких и не доказывать свою невиновность.

Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев – предложил закрепить в Конституции брак исключительно между мужчиной и женщиной;

Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов – предложил закрепить в Конституции нормы о защите интеллектуальной собственности и творческой свободы;

Генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері", известный журналист Дихан Камзабекулы – поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания;

Председатель правления Казахского государственного юридического университета имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев – предложил устранить в Конституции несогласованность терминологии;

Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов – предложил укрепить конституционные основы для противодействия интернет-мошенничеству;

Депутата Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев – предложил усилить конституционную защиту частной собственности граждан и бизнеса;

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев – предложил конституционно закрепить специальные правовые режимы для отдельных территорий.

Подводя итоги первого заседания, председатель Комиссии по Конституционной реформе Эльвира Азимова отметила, что на следующем заседании Комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и конкретными поправками.

Ранее Ерлан Карин заявил, что создание Конституционной комиссии – это историческое событие.