#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Политика

Токаев принял нового главу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Токаев и президент банка, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 17:00 Фото: akorda.kz
9 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзоу Цзяи, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что в ходе встречи Токаев подчеркнул, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является стратегически важным партнером Казахстана в реализации приоритетных инфраструктурных и инвестиционных инициатив.

Также глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве, которое сыграет значимую роль в продвижении устойчивого экономического развития и укреплении регионального сотрудничества. Он также поздравил Цзоу Цзяи с недавним назначением на пост президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

"Мы высоко ценим тот факт, что Казахстан стал первой страной, которую вы посетили в новом качестве. Считаю, что это очень хороший знак, дающий серьезный импульс нашему двустороннему сотрудничеству. Совместно с банком мы реализуем 9 проектов на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов. Уверен, что все они станут важными элементами наших дальнейших контактов и взаимодействия".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Цзоу Цзяи рассказала о том, что АБИИ поддержал ряд крупных проектов в секторах энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры Казахстана.

"Прежде всего, хотела бы поблагодарить вас за теплые слова и многолетнюю поддержку АБИИ. Польщена доверием, которое оказали мне Казахстан и другие акционеры. Я обеспечу преемственность деятельности банка, основанной на достижениях его первого десятилетия, а также буду стремиться к прогрессу, чтобы более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов", – сообщила президент АБИИ.

Фото: akorda.kz

Далее собеседники отметили значительный потенциал для расширения совместной деятельности. В ближайшие годы Казахстан намерен реализовать амбициозные планы по модернизации инфраструктурного сектора. АБИИ готов рассмотреть возможность активного участия в осуществлении этих стратегических инициатив.

Стоит отметить, что в настоящее время ведется финансирование строительства многопрофильной больницы в Кокшетау, ветровой электростанции мощностью 220 МВт, участков автомобильных дорог Жезказган – Караганда, Актобе – Карабутак – Улгайсын и железной дороги в обход Алматы.

Ранее мы рассказывали, что Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан ратифицировал соглашение с Францией о незаконной миграции
18:08, Сегодня
Казахстан ратифицировал соглашение с Францией о незаконной миграции
Токаев принял главу Евразийского банка развития
12:31, 12 февраля 2024
Токаев принял главу Евразийского банка развития
Искусственный интеллект и инвестиции: Токаев принял главу корпорации Sunwah Group
16:58, Сегодня
Искусственный интеллект и инвестиции: Токаев принял главу корпорации Sunwah Group
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: