Токаев принял нового главу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

9 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзоу Цзяи, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что в ходе встречи Токаев подчеркнул, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является стратегически важным партнером Казахстана в реализации приоритетных инфраструктурных и инвестиционных инициатив.

Также глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве, которое сыграет значимую роль в продвижении устойчивого экономического развития и укреплении регионального сотрудничества. Он также поздравил Цзоу Цзяи с недавним назначением на пост президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

"Мы высоко ценим тот факт, что Казахстан стал первой страной, которую вы посетили в новом качестве. Считаю, что это очень хороший знак, дающий серьезный импульс нашему двустороннему сотрудничеству. Совместно с банком мы реализуем 9 проектов на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов. Уверен, что все они станут важными элементами наших дальнейших контактов и взаимодействия". Касым-Жомарт Токаев

Цзоу Цзяи рассказала о том, что АБИИ поддержал ряд крупных проектов в секторах энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры Казахстана.

"Прежде всего, хотела бы поблагодарить вас за теплые слова и многолетнюю поддержку АБИИ. Польщена доверием, которое оказали мне Казахстан и другие акционеры. Я обеспечу преемственность деятельности банка, основанной на достижениях его первого десятилетия, а также буду стремиться к прогрессу, чтобы более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов", – сообщила президент АБИИ.

Далее собеседники отметили значительный потенциал для расширения совместной деятельности. В ближайшие годы Казахстан намерен реализовать амбициозные планы по модернизации инфраструктурного сектора. АБИИ готов рассмотреть возможность активного участия в осуществлении этих стратегических инициатив.

Стоит отметить, что в настоящее время ведется финансирование строительства многопрофильной больницы в Кокшетау, ветровой электростанции мощностью 220 МВт, участков автомобильных дорог Жезказган – Караганда, Актобе – Карабутак – Улгайсын и железной дороги в обход Алматы.

