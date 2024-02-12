Токаев принял главу Евразийского банка развития

12 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Николай Подгузов проинформировал о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период.

Он сообщил, что второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов. Также доложил, что годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов. При этом доля казахстанских проектов составила 59%.

Кроме того, представил информацию, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает 3,5 млрд долларов: инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы.

"Рассказал, что в 2024 году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов. Представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии: банк готов направить грантовые средства в размере до 10 млн долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до 400 млн долларов – на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования", – говорится в официальном сообщении

В свою очередь, глава государства приветствовал проведение летом 2024 года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов.

Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.

Ранее стало известно, что Токаев 13-14 февраля 2024 года посетит Катар с государственным визитом.