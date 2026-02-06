#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане

артист, МКИ, певцы , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 12:03 Фото: pixabay
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года объяснил норму о запрете или приостановлении некоторых концертов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий". Документ сегодня поддержали в Сенате.

"У нас на данном этапе нет понимания, каких артистов и что там может быть запрещено. Для всех Казахстан максимально всегда открыт, у нас признается абсолютно свобода самовыражения. Какова практика на сегодня? Предположим, иностранный артист хотел приехать на гастроли в тот или иной город Казахстана. Механизм был такой – его промоутер или продюсер, либо та организация, с которой он работает, не заключив никакого договора, стартовали с продажи билетов. Если билеты продавались, то он заключал договор и, собственно говоря, начиналась работа с акиматом", – сказал Евгений Кочетов.

По его словам, в итоге власти на местах и в министерстве могли и не знать о планах тех или иных исполнителей.

"На наш взгляд, это не совсем верно, потому что мировая практика совершенно иная. Теперь механизм будет следующий: как только будет планироваться тур в тот или иной город, первостепенно должен быть договор и должна начинаться работа с акиматом. В договоре будут прописаны обязательства артиста, которые он не должен нарушить. Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет – чтобы они не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков, то есть весь перечень противоправного контента, который может быть. Если все нормально, артист имеет право выступать в том или ином городе. На наш взгляд, это все логично и правильно", – заявил Кочетов.

Журналисты уточнили, сможет ли певец приехать в Казахстан, если в его творчестве есть такие запрещенные темы.

"Мы будем рекомендовать не исполнять эти музыкальные композиции", – пояснил Евгений Кочетов.

Ранее вице-министр культуры и информации высказался о возможности запрета песен, пропагандирующих кражу невест.

