Президент Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон

В рамках визита в Вашингтон (США) президент Казахстана Касым-Жомарт примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Zakon.kz.

Там глава государства проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.





Ранее сообщалось, что 18-19 февраля 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон. Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.