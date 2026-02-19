#Референдум-2026
Политика

Президент Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 06:39 Фото: akorda.kz
В рамках визита в Вашингтон (США) президент Казахстана Касым-Жомарт примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Zakon.kz.

Там глава государства проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.


Ранее сообщалось, что 18-19 февраля 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон. Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.

Аксинья Титова
