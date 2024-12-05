#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.65
544.6
5.17
Политика

Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар

Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 20:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 декабря прибыл с рабочим визитом в Катар, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum.

Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.

6 декабря 2024 года глава государства поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев поздравил Жапарова с днем рождения
Политика
11:10, Сегодня
Токаев поздравил Жапарова с днем рождения
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Политика
23:02, 05 декабря 2024
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Токаев принял главу КНБ
Политика
15:31, 05 декабря 2024
Токаев принял главу КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: