Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 декабря прибыл с рабочим визитом в Катар, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum.
Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.
6 декабря 2024 года глава государства поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости.
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