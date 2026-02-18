Касым-Жомарт Токаев по приглашению Дональда Трампа посетит США
Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
По данным пресс-службы Акорды, в рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.
22 января 2026 года Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Уже 13 февраля глава государства принимал посла США в Казахстане Джули Стаффт. Тогда Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между двумя странами по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.