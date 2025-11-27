#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Политика

Ашимбаев прокомментировал возможность своего избрания на пост главы обновленного Парламента

Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:23 Фото: parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 27 ноября 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал вопрос касательно возможности своего избрания на должность председателя однопалатного Парламента в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас пока идет только процесс обсуждения.

"Еще впереди 2026, 2027, 2028 годы. Думаю, что еще очень рано что-то загадывать, я сейчас сосредоточен на тех задачах, которые перед нами стоят. Наша задача – в рамках этого года принять важнейшие законы, о которых мы говорили", – сказал Ашимбаев.

По его словам, депутаты несут ответственность за эти законы.

"Поэтому я думаю, что все эти разговоры из области спекуляции", – добавил он.

14 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание рабочей группы по парламентской реформе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент
13:44, 26 июня 2025
Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент
Количество депутатов изменится в новом Парламенте – мнение Ашимбаева
11:43, 11 сентября 2025
Количество депутатов изменится в новом Парламенте – мнение Ашимбаева
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
12:20, 11 сентября 2025
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: