Ашимбаев прокомментировал возможность своего избрания на пост главы обновленного Парламента
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 27 ноября 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал вопрос касательно возможности своего избрания на должность председателя однопалатного Парламента в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что сейчас пока идет только процесс обсуждения.
"Еще впереди 2026, 2027, 2028 годы. Думаю, что еще очень рано что-то загадывать, я сейчас сосредоточен на тех задачах, которые перед нами стоят. Наша задача – в рамках этого года принять важнейшие законы, о которых мы говорили", – сказал Ашимбаев.
По его словам, депутаты несут ответственность за эти законы.
"Поэтому я думаю, что все эти разговоры из области спекуляции", – добавил он.
14 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание рабочей группы по парламентской реформе.
