Ашимбаев прокомментировал возможность своего избрания на пост главы обновленного Парламента

Фото: parlam.kz

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 27 ноября 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал вопрос касательно возможности своего избрания на должность председателя однопалатного Парламента в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас пока идет только процесс обсуждения. "Еще впереди 2026, 2027, 2028 годы. Думаю, что еще очень рано что-то загадывать, я сейчас сосредоточен на тех задачах, которые перед нами стоят. Наша задача – в рамках этого года принять важнейшие законы, о которых мы говорили", – сказал Ашимбаев. По его словам, депутаты несут ответственность за эти законы. "Поэтому я думаю, что все эти разговоры из области спекуляции", – добавил он. 14 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание рабочей группы по парламентской реформе.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: