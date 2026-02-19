#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Политика

Совет мира обсудил финансирование и безопасность в Газе

Трамп выразил признательность участникам за вклад в укрепление мира, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 23:44 Фото: Акорда
Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи выразил искреннюю признательность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, представляя лидеров стран – участниц Совета мира, президент США охарактеризовал Казахстан как прекрасную и богатую страну.

В своем выступлении Дональд Трамп назвал глав государств – участников Саммита настоящими лидерами глобального масштаба, которые своими решительными действиями вносят весомый вклад в дело укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Фото: Акорда

В рамках мероприятия высокого уровня с докладами выступили члены исполнительных органов Совета мира

Участникам были представлены планы по восстановлению сектора Газа, включая вопросы инфраструктурного развития, обеспечения безопасности и международного финансирования.

Член Старшего исполнительного Совета Джаред Кушнер ознакомил с мастер-планом по развитию Газы, отметив, что она должна стать современным пространством с благоприятными условиями для жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.

Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что финансовые механизмы Совета мира будут основаны на принципах полной транспарентности и адресного распределения средств.

Руководитель Международных сил стабилизации генерал Джаспер Джефферс рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и поддержание стабильности в Газе.

Глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаат представил подходы к координации восстановительных работ и взаимодействию с международными партнерами.

Фото: Акорда

На заседании также выступили Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Румынии Никушор Дан, Премьер-министр Албании Эди Рама, Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахаян, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Кувейта шейх Салем Абдулла Аль-Джабер Аль-Сабах, государственный министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и другие.

Ранее Токаев предложил учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира
20:53, 19 февраля 2026
Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира
Токаев предложил учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира
23:36, 19 февраля 2026
Токаев предложил учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира
11:41, 19 января 2026
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
00:45, 20 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
00:16, 20 февраля 2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
Стал известен победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
23:35, 19 февраля 2026
Стал известен победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
Китайский конькобежец установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 метров
23:05, 19 февраля 2026
Китайский конькобежец установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 метров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: