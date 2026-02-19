Совет мира обсудил финансирование и безопасность в Газе

Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи выразил искреннюю признательность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, представляя лидеров стран – участниц Совета мира, президент США охарактеризовал Казахстан как прекрасную и богатую страну.

В своем выступлении Дональд Трамп назвал глав государств – участников Саммита настоящими лидерами глобального масштаба, которые своими решительными действиями вносят весомый вклад в дело укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Фото: Акорда

В рамках мероприятия высокого уровня с докладами выступили члены исполнительных органов Совета мира

Участникам были представлены планы по восстановлению сектора Газа, включая вопросы инфраструктурного развития, обеспечения безопасности и международного финансирования.

Член Старшего исполнительного Совета Джаред Кушнер ознакомил с мастер-планом по развитию Газы, отметив, что она должна стать современным пространством с благоприятными условиями для жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.

Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что финансовые механизмы Совета мира будут основаны на принципах полной транспарентности и адресного распределения средств.

Руководитель Международных сил стабилизации генерал Джаспер Джефферс рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и поддержание стабильности в Газе.

Глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаат представил подходы к координации восстановительных работ и взаимодействию с международными партнерами.

Фото: Акорда

На заседании также выступили Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Румынии Никушор Дан, Премьер-министр Албании Эди Рама, Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахаян, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Кувейта шейх Салем Абдулла Аль-Джабер Аль-Сабах, государственный министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и другие.

Ранее Токаев предложил учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира.