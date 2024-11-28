Глава государства поздравил президента Албании с важным праздником
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 ноября поздравил президента Албании Байрама Бегая и его соотечественников с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, в своей телеграмме президент пожелал дальнейшего укрепления авторитета Албании на мировой арене и процветания ее народу.
"Он отметил, что Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные связи двух стран будут и впредь поступательно развиваться", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан.
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