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Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником

Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит текст телеграммы:

"Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов".

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу – благополучия.

Ранее президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан.

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