Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Zakon.kz.
Акорда приводит текст телеграммы:
"Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов".
Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу – благополучия.
Ранее президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript