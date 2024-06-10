Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит текст телеграммы: "Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов". Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу – благополучия. Ранее президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан. Читайте также Чем закончилась рабочая поездка Бектенова на север Казахстана Бозумбаев доложил Токаеву о работе по ликвидации последствий паводков Президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан

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