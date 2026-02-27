Как прошла торжественная церемония встречи Александра Вучича в Акорде

Фото: akorda.kz

Сегодня, 27 февраля 2026 года, в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Сербии Александра Вучича. Об этом рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

В резиденции высокого гостя встретил Касым-Жомарт Токаев. "Главы государств представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали национальные гимны двух стран", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в пятницу. Затем, как сообщается, президенты Казахстана и Сербии прошли в зал переговоров. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aqorda (@akordapress) Александр Вучич прибыл в Астану с официальным визитом 26 февраля 2026 года. Высокого гостя в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

