Политика

В Акорде торжественно встретили президента Эстонии

президенты Казахстана и Эстонии, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:47 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 17 ноября 2025 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Эстонии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Были исполнены национальные гимны.

Фото: akorda.kz

О государственном визите президента Эстонии в Астану стало известно 13 ноября. Известно, что в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как президента Словении встретили в Акорде
11:41, 31 марта 2025
Как президента Словении встретили в Акорде
Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго
11:35, 10 сентября 2025
Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго
Как Токаев встретил Макрона в Акорде
12:01, 01 ноября 2023
Как Токаев встретил Макрона в Акорде
