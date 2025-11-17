В Акорде торжественно встретили президента Эстонии
Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 17 ноября 2025 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Эстонии, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, стороны представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Были исполнены национальные гимны.
Фото: akorda.kz
О государственном визите президента Эстонии в Астану стало известно 13 ноября. Известно, что в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
