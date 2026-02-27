#Референдум-2026
Политика

Вучич пригласил Токаева с визитом в Сербию в ближайшее время

Вучич, Токаев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:36 Фото: akorda.kz
После торжественной церемонии встречи президента Сербии Александра Вучича в Акорде состоялись переговоры глав двух стран в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе.

"Мы многое сделали для укрепления нашего взаимодействия во многих областях, прежде всего в экономике, а также в гуманитарной и культурной сферах. Был открыт прямой авиарейс между Астаной и Белградом, очень успешно развиваются наши торговые отношения. В Казахстане плодотворно работают более 60 сербских компаний. У нас общие подходы к основным международным вопросам. Считаю, что мы создали надежную и эффективную базу для нашего сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана выразил уверенность, что визит Вучича имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса дружественным отношениям.

Фото: akorda.kz

Александр Вучич на это ответил, что весьма благодарен за гостеприимство.

"Я полностью разделяю мнение, что наши страны связывают по-настоящему стратегические отношения. Глубоко убежден, что ваши слова и преданный подход к делу вносят значительный вклад в развитие наших торгово-экономических связей. Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики. Буду рад принять вас с визитом в Сербии в ближайшее время".Александр Вучич

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:36
Как прошла торжественная церемония встречи Александра Вучича в Акорде

Вучич прилетел в Астану 26 февраля 2026 года. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
