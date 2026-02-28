#Референдум-2026
Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на юниорском ЧМ-2026

Конькобежный спорт Золото ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 22:47 Фото: telegram/DRSQazaqstan
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, передает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, президент отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.

"Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки – результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте", – говорится в сообщении.

Добавим, что ранее наша соотечественница стала победительницей чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту на дистанции 500 м с результатом 38,48 секунды. Этот показатель стал ее новым личным рекордом.

Канат Болысбек
Читайте также
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала "золото" юниорского ЧМ-2026
16:44, 27 февраля 2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала "золото" юниорского ЧМ-2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала второе "золото" на юниорском ЧМ-2026
01:49, 28 февраля 2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала второе "золото" на юниорском ЧМ-2026
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
14:59, 27 ноября 2023
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
Последние
Популярные
