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Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира

Инесса Шумекова завоевала "золото" на первом этапе юниорского Кубка мира Фото: Instagram/committee_sport
На первом этапе Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в итальянском городе Базельга-ди-Пине казахстанка Инесса Шумекова завоевала золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Шумекова финишировала первой среди участников младше 21 года на спринтерской дистанции 500 метров, показав итоговое время в 39.98 секунды.

Конькобежный спорт Золото КМ

Фото: Instagram/committee_sport

Инесса стала единственной конькобежкой, сумевшей пробежать эту программу менее чем за 40 секунд. На третьей позиции этого забега с бронзовой медалью оказалась другая наша соотечественница Маргарита Артемьева (40.50 секунды). Еще две казахстанки, Мария Кузнецова и Алена Лифатова, завершили дистанцию на девятом и десятом местах соответственно.  

Это не первая награда Инессы Шумаковой на итальянских состязаниях. 25 ноября она стала третьей в забеге на 1000 метров.

Всего казахстанские конькобежцы заработали пять медалей на первом этапе Кубка мира в Базельга-ди-Пине. 

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