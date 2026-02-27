Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала второе "золото" на юниорском ЧМ-2026

Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова завоевала вторую золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Германии. Об этом 27 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе НОК РК, передает Zakon.kz.

По их данным, после победы на дистанции 500 метров наша соотечественница стала лучшей и на дистанции 1500 метров.

"Шумекова финишировала с результатом 1:56.06, обновив свой личный рекорд", – отметили в пресс-службе НОК РК.

Серебряная медаль досталась австрийке Джанин Роснер (1:56.36), а бронзу завоевала японка Аяно Секигучи (1:57.97).

Добавим, что ранее наша соотечественница стала победительницей чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту на дистанции 500 м с результатом 38,48 секунды. Этот показатель стал ее новым личным рекордом.