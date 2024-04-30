Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии. Об этом 30 апреля 2024 года рассказали в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.

"С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в Ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.

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7 марта 2024 года глава государства принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда. По итогам встречи было подписано соглашение по строительству ветроэлектростанции.