#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Политика

Касым-Жомарт Токаев переговорил с султаном Омана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 16:41 Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время беседы глава государства обсудил с султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твердой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в столь непростой период.

"Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии. В данном контексте президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе", – говорится в сообщении.

Токаев также выразил особую признательность султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанцев из региона через территорию его страны.

Султан Омана поблагодарил главу государства за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу Казахстана в священный месяц Рамазан.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное Главе Омана приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца нынешнего года. Данное событие будет иметь огромное значение для достижения нового качества в традиционно дружественных отношениях между двумя странами. Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение от руководителя авторитетного в мировом сообществе государства", – сообщили в Акорде.

В Министерстве транспорта сегодня, 3 марта 2026 года, рассказали, что некоторых казахстанцев будут вывозить из ОАЭ через два соседних государства, в том числе Султанат Оман.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев направил телеграмму султану Омана
15:03, 18 ноября 2024
Токаев направил телеграмму султану Омана
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры
11:58, 22 августа 2025
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште
00:12, 21 ноября 2024
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Сегодня
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Сегодня
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Сегодня
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
15:50, Сегодня
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: