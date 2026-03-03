Касым-Жомарт Токаев переговорил с султаном Омана

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время беседы глава государства обсудил с султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твердой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в столь непростой период.

"Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии. В данном контексте президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе", – говорится в сообщении.

Токаев также выразил особую признательность султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанцев из региона через территорию его страны.

Султан Омана поблагодарил главу государства за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу Казахстана в священный месяц Рамазан.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное Главе Омана приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца нынешнего года. Данное событие будет иметь огромное значение для достижения нового качества в традиционно дружественных отношениях между двумя странами. Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение от руководителя авторитетного в мировом сообществе государства", – сообщили в Акорде.

В Министерстве транспорта сегодня, 3 марта 2026 года, рассказали, что некоторых казахстанцев будут вывозить из ОАЭ через два соседних государства, в том числе Султанат Оман.