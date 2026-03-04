#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.83
581.5
6.42
Политика

Токаев созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президенты, государства, разговор, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 02:16 Фото: Акорда
Ночью 5 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на родину.

В свою очередь наследный принц поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял послов восьми государств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
22:49, 03 декабря 2024
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
Токаев: Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана
01:40, 20 июля 2023
Токаев: Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана
Токаев поздравил наследного принца Саудовской Аравии с победой на проведение EXPO-2030
18:03, 30 ноября 2023
Токаев поздравил наследного принца Саудовской Аравии с победой на проведение EXPO-2030
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официально отменён реванш Царукян–Пуласс
03:59, 05 марта 2026
Официально отменён реванш Царукян–Пуласс
Бублик высказался об Алькарасе и Синнере
03:16, 05 марта 2026
Бублик высказался об Алькарасе и Синнере
"Манчестер Сити" с Хусановым сыграл вничью в матче АПЛ
02:42, 05 марта 2026
"Манчестер Сити" с Хусановым сыграл вничью в матче АПЛ
Бой Тайсон – Мейвезер может не состояться в апреле
02:28, 05 марта 2026
Бой Тайсон – Мейвезер может не состояться в апреле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: