Токаев созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Ночью 5 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на родину.

В свою очередь наследный принц поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.

