Токаев назначил нового заместителя министра обороны

Назначен новый заместитель министра обороны Казахстана. Им стал Алмаз Джумакеев, который ранее занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Алмаз Джумакеев родился 6 марта 1970 года в городе Каракол (Кыргызстан).

Воинскую службу начал с должности командира парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (06.1992). Принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск РФ, в Таджикистане (09.1992-10.1992).

Также был командиром разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-й огдшбр (11.1992-11.1993), штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-й огдшбр (11.1993-10.1994), заместителем командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-й огдшбр (10.1994-06.1995), командиром 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-й огдшбр (06.1995-02.1997), 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-й огдшбр (02.1997-05.1998), 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-й огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998).

С августа 1998 года по август 2001-го – слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК, командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-й огдшбр. С августа 2001-го по октябрь 2003-го – начальник штаба – заместитель командира 35-й огдшбр. С октября 2003-го по сентябрь 2009-го – командир 37-й одшбр, непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр. С сентября 2009-го по апрель 2010-й – начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК.

Вместе с тем занимал такие должности, как первый заместитель командующего Региональным командным управлением "Астана" – начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Астана"(04.2010-09.2010), заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК – начальник Главного управления по воспитательной и социально-правовой работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011), командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015), командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015-05.2016), командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РК (05.2016-04.2018), заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018), начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018-03.2022).

С марта 2022 года Алмаз Джумакеев занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РК.