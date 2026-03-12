#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Политика

Регионы получат новые источники доходов – Токаев о развитии бюджета сельских округов

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 13:17 Фото: akorda.kz
Регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов. Об этом 12 марта 2026 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время ІІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.

"При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель", – подчеркнул Токаев.

С этого года, продолжил президент, бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи.

"В соответствии с моим поручением сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня. Также регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов".Касым-Жомарт Токаев

"Это верная логика", – уверен президент Казахстана.

"Доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается. Одним словом, регионы получают все больше ресурсов, и задача маслихатов – обеспечить надлежащий контроль за их использованием".Касым-Жомарт Токаев

Также он считает, что крайне важно повысить качество планирования и исполнения бюджета в регионах.

"Согласно действующему порядку, при утверждении местного бюджета депутатам представляются лишь общие сведения, без соответствующих пояснений. Кроме того, проект бюджета вносится на рассмотрение маслихата в последний момент. По этой причине депутатам приходится рассматривать этот документ поверхностно и принимать в краткие сроки. Вследствие этого зачастую средства выделяются на неэффективные проекты, не отвечающие реальным потребностям населения. Из-за того, что ответственность размыта, и спросить порой не с кого. Иными словами, на местном уровне нет должного контроля. Все это вызывает недовольство местных жителей".Касым-Жомарт Токаев

Чтобы пресечь подобные негативные явления, по словам Токаева, представительный орган должен на самых ранних этапах участвовать в процессе планирования бюджета.


"При этом во всех дискуссиях по бюджету на первом плане должны быть исключительно государственные и региональные интересы, не должно быть места лоббизму или популизму. Главный принцип – все во благо народа".Касым-Жомарт Токаев
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Люди вынуждены обращаться к президенту": Токаев раскрыл причины потока жалоб из регионов
13:26, 12 марта 2026
"Люди вынуждены обращаться к президенту": Токаев раскрыл причины потока жалоб из регионов
С чего начал свое выступление Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней
11:26, 03 октября 2024
С чего начал свое выступление Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней
Плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы – Токаев поручил усилить поддержку сельских бюджетов
14:26, 28 ноября 2025
Плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы – Токаев поручил усилить поддержку сельских бюджетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: