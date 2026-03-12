Регионы получат новые источники доходов – Токаев о развитии бюджета сельских округов

Регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов. Об этом 12 марта 2026 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время ІІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.

"При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель", – подчеркнул Токаев.

С этого года, продолжил президент, бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи.

"В соответствии с моим поручением сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня. Также регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов". Касым-Жомарт Токаев

"Это верная логика", – уверен президент Казахстана.

"Доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается. Одним словом, регионы получают все больше ресурсов, и задача маслихатов – обеспечить надлежащий контроль за их использованием". Касым-Жомарт Токаев

Также он считает, что крайне важно повысить качество планирования и исполнения бюджета в регионах.

"Согласно действующему порядку, при утверждении местного бюджета депутатам представляются лишь общие сведения, без соответствующих пояснений. Кроме того, проект бюджета вносится на рассмотрение маслихата в последний момент. По этой причине депутатам приходится рассматривать этот документ поверхностно и принимать в краткие сроки. Вследствие этого зачастую средства выделяются на неэффективные проекты, не отвечающие реальным потребностям населения. Из-за того, что ответственность размыта, и спросить порой не с кого. Иными словами, на местном уровне нет должного контроля. Все это вызывает недовольство местных жителей". Касым-Жомарт Токаев

Чтобы пресечь подобные негативные явления, по словам Токаева, представительный орган должен на самых ранних этапах участвовать в процессе планирования бюджета.



