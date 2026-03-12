#Референдум-2026
Общество

"Люди вынуждены обращаться к президенту": Токаев раскрыл причины потока жалоб из регионов

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 13:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Представители власти на всех уровнях должны уметь выстраивать открытый и конструктивный диалог с народом. Об этом 12 марта 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, среди граждан, обращающихся с жалобами, встречаются разные люди, "однако нуждающихся действительно много, и мы обязаны им помочь".

"Сегодня поток обращений из регионов в центр увеличился. Я упоминал об этом в своем Послании. В прошлом году в Администрацию президента поступило порядка 83 тыс. обращений – это на 30% больше, чем годом ранее".Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как подчеркнула глава государства, подавляющее большинство поднимаемых вопросов можно было решить на местном уровне, оперативно приняв соответствующие меры.

"Ведь, как правило, ничего сверхъестественного люди не просят. Откровенно говоря, граждане вынуждены обращаться в столицу и к президенту лично из-за того, что не могут получить каких-либо разъяснений от местных властей по самым элементарным вопросам. Среди заявителей встречаются и "профессиональные" жалобщики. Однако большинство граждан просто вынуждены писать письма в Акорду для решения своих проблем".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что депутаты маслихатов должны быть мостом между народом и властью, помогая решать насущные вопросы населения. У них, как напомнил президент, "есть все полномочия для этой важной работы".

"В прошлом году на областном уровне в исполнительные органы направлено около 6 тыс. депутатских запросов. Но важно не количество, а качество. Маслихаты должны эффективно использовать свои возможности. Необходимо всегда помнить о том, что в конечном счете развитие регионов, улучшение качества жизни, укрепление доверия населения к власти напрямую зависят от вашей деятельности".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что регионы получат новые источники доходов, и предложил новые правила для маслихатов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
