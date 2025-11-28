Плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы – Токаев поручил усилить поддержку сельских бюджетов

Касым-Жомарт Токаев во время диалог-платформы сельских акимов поручил повысить самостоятельность бюджетов четвертого уровня, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заявил, что пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата.

"Для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге. Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов", – отметил Токаев.

По его словам, было правильно передать большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень.

"Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации – в районе или городе. Будет справедливо, если Правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу. Все же на местах тоже должны получать какие-то доходы. То есть, "плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы". Задание Правительству понятное: чтобы как минимум часть этих доходов оставалась на местах", – заключил президент.

Президент также высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы.