"Серые кардиналы" и "закулисные кукловоды" безвозвратно канут в Лету – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, высказался о проекте новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что "новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер, этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодежи".

"Новая Конституция – это по сути жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция – это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед. Еще один момент. Эту конституционную реформу следует воспринимать с учетом изменений, внесенных в 2022 году. Тогда поправки затронули почти треть статей Основного закона, то есть мы уже в то время могли принять новую Конституцию. И об этом говорилось на общественных площадках и в экспертных кругах. Но именно тогда было принято решение приступить к обновлению конституционных основ страны после тестирования ряда политических новаций. Не буду скрывать, это было мое решение". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества, поэтому приобрела народный характер.

"Напомню, что изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии вышли далеко за рамки этой инициативы. От граждан поступило около 4 тыс. предложений. Из них только около 15% затрагивали деятельность Парламента, все остальные непосредственно касались различных аспектов объемной конституционной реформы. Впоследствии уже в рамках работы Конституционной комиссии количество обращений достигло 12 тыс.". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства особо отметил, что обсуждение проекта Основного закона шло более полугода с широким освещением в СМИ.

"О глубокой вовлеченности общества в этот процесс говорят многочисленные отклики и мнения граждан, направленные на платформы eGov и eOtinish. Число просмотров прямых трансляций заседаний Конституционной комиссии в социальных сетях превысило миллион". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что комиссия, не имеющая аналогов как по своему масштабу, так и по профессиональному уровню специалистов в ее составе, проделала огромную работу.

"Систематизация и приведение в порядок тысяч предложений – задача не из легких. Пользуясь случаем, я вновь выражаю благодарность всем гражданам, работавшим над текстом Народной Конституции. Также выражаю искреннюю признательность соотечественникам, проявившим сопричастность к судьбе страны и направившим свои предложения. Лишь после того, как эксперты пришли к консенсусу по всем ключевым пунктам, окончательный проект Новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации и вынесен на республиканский референдум. Уже в воскресенье наш народ сделает свой выбор. Безусловно, этот референдум займет особое место в истории Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что в случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие.

"Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и генерального прокурора. Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза. Однократность срока для высших должностных лиц государства – беспрецедентная политическая новация". Касым-Жомарт Токаев

При этом, как пояснил глава государства, сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения премьер-министра. Тем самым, по словам президента, усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной.

"Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту. Тем не менее считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение, как подчеркнул глава государства, "ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти".

"Отдельные "влиятельные" личности, так называемые "серые кардиналы", "закулисные кукловоды" не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что категорически против реформ ради реформ.