"Серые кардиналы" и "закулисные кукловоды" безвозвратно канут в Лету – Токаев
Президент заявил, что "новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер, этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодежи".
"Новая Конституция – это по сути жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция – это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед. Еще один момент. Эту конституционную реформу следует воспринимать с учетом изменений, внесенных в 2022 году. Тогда поправки затронули почти треть статей Основного закона, то есть мы уже в то время могли принять новую Конституцию. И об этом говорилось на общественных площадках и в экспертных кругах. Но именно тогда было принято решение приступить к обновлению конституционных основ страны после тестирования ряда политических новаций. Не буду скрывать, это было мое решение".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества, поэтому приобрела народный характер.
"Напомню, что изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии вышли далеко за рамки этой инициативы. От граждан поступило около 4 тыс. предложений. Из них только около 15% затрагивали деятельность Парламента, все остальные непосредственно касались различных аспектов объемной конституционной реформы. Впоследствии уже в рамках работы Конституционной комиссии количество обращений достигло 12 тыс.".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства особо отметил, что обсуждение проекта Основного закона шло более полугода с широким освещением в СМИ.
"О глубокой вовлеченности общества в этот процесс говорят многочисленные отклики и мнения граждан, направленные на платформы eGov и eOtinish. Число просмотров прямых трансляций заседаний Конституционной комиссии в социальных сетях превысило миллион".Касым-Жомарт Токаев
Президент подчеркнул, что комиссия, не имеющая аналогов как по своему масштабу, так и по профессиональному уровню специалистов в ее составе, проделала огромную работу.
"Систематизация и приведение в порядок тысяч предложений – задача не из легких. Пользуясь случаем, я вновь выражаю благодарность всем гражданам, работавшим над текстом Народной Конституции. Также выражаю искреннюю признательность соотечественникам, проявившим сопричастность к судьбе страны и направившим свои предложения. Лишь после того, как эксперты пришли к консенсусу по всем ключевым пунктам, окончательный проект Новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации и вынесен на республиканский референдум. Уже в воскресенье наш народ сделает свой выбор. Безусловно, этот референдум займет особое место в истории Казахстана".Касым-Жомарт Токаев
Он также отметил, что в случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие.
"Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и генерального прокурора. Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза. Однократность срока для высших должностных лиц государства – беспрецедентная политическая новация".Касым-Жомарт Токаев
При этом, как пояснил глава государства, сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения премьер-министра. Тем самым, по словам президента, усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной.
"Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту. Тем не менее считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение, как подчеркнул глава государства, "ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти".
"Отдельные "влиятельные" личности, так называемые "серые кардиналы", "закулисные кукловоды" не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент заявил, что категорически против реформ ради реформ.