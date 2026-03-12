Токаев рассказал о масштабной модернизации страны и новых рабочих местах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, рассказал о росте производства, агроподдержке и масштабной модернизации водной системы, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства уточнил, что десятилетиями экономика Казахстана страдала от дефицита и дисбаланса, которые стали серьезным препятствием для дальнейшего развития страны.

"Эта негативная тенденция сохраняется и в наши дни. Развитие производственного и сельскохозяйственного секторов носило инертный характер, износ коммунальной, энергетической, водной, дорожной инфраструктуры достиг критических масштабов. Теперь благодаря конкретным мерам со стороны правительства ситуация постепенно меняется. Мы начали выстраивать новый индустриальный, энергетический и инфраструктурный каркас страны. Так, темпы роста обрабатывающей промышленности уже два года подряд превышают 6%, формируя надежную экономическую основу наших регионов". Касым-Жомарт Токаев

Только в 2025 году, как уточнил президент, по всей стране было открыто 190 новых производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге с созданием более 22 тысяч постоянных рабочих мест.

А в текущем году, по прогнозам правительства, планируется запустить еще 200 предприятий стоимостью 1,7 трлн тенге, на которых будут работать почти 20 тысяч человек.

"В результате в Казахстане возрождаются былые индустриальные мощности и создаются совершенно новые отрасли, к примеру, машиностроение и производство электротехнического оборудования". Касым-Жомарт Токаев

Безусловным приоритетом экономической политики, считает Токаев, стало комплексное развитие агропромышленного сектора, от которого напрямую зависит уровень жизни 7,4 миллиона граждан, или 36% населения, а также продовольственная безопасность страны.

"Финансирование отрасли за последние годы увеличилось в разы. В частности, в прошлом году на льготное кредитование фермеров впервые было направлено свыше одного триллиона тенге. Такая мощная поддержка аграриям никогда ранее не оказывалась, об этом они говорят сами. При этом мы ставим задачу не просто нарастить объемы производства, а сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой покрывала бы внутренние потребности и стабильно продавалась на зарубежных рынках. Это очень важно". Касым-Жомарт Токаев

Всего, добавил глава государства, в 2025 году в этой сфере открыто 250 производств, благодаря которым в регионах формируются новые точки экономического роста и растет благосостояние местных жителей.

"Благодаря целенаправленным усилиям государства в агропромышленный сектор начали приходить ведущие мировые компании. К примеру, в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте с участием зарубежных инвесторов будут запущены крупные предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания. Суммарные вложения в эти проекты составили свыше одного миллиарда долларов, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства остановился на том, что вода – это основа жизни.

"Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары". Касым-Жомарт Токаев

Государство, уверенно заявил президент, принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях.

"Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году. Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов". Касым-Жомарт Токаев

В начале выступления Токаев рассказал, что регионы получат новые источники доходов.