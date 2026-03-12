#Референдум-2026
Политика

Защита Независимости и территориальной целостности страны – Токаев о неизменных принципах проекта Конституции

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:42 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, высказался о неизменных принципах проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Президент вновь подчеркнул, что защита Независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, согласно новой Конституции, стали принципами, не подлежащими пересмотру и не допускающими иных толкований, интерпретаций, то есть абсолютно неизменными.

"Наряду с этими фундаментальными принципами огромное значение имеет положение о статусе национальной валюты. Это не просто формальное приложение к Флагу, Гербу, Гимну, данная новация направлена на правовую защиту суверенитета, в том числе монетарного".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства особо подчеркнул, что единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

"Это положение было четко закреплено в проекте Конституции как новая норма. Это означает, что обновленный Основной закон еще сильнее укрепит фундамент нашей государственности. Данный шаг имеет исключительное значение, особенно в текущий период, когда геополитическая ситуация нестабильна, а вызовы и угрозы национальной безопасности становятся все более ощутимыми. Изменилась не только буква, но и сам дух, содержание Основного закона. В нем закреплены наши многовековые традиции государственности, цели, идеалы и незыблемые ценности".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что важной новацией в проекте новой Конституции является "запрет на право быть избранным в отношении коррупционеров, даже если их судимость была погашена или снята".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
